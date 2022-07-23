Турция заявила о начале работ по созданию координационного центра по зерну

Глава Минобороны Турции заявил о начале работ по созданию координационного центра по зерну

Москва, Киев и ООН начали работать над созданием координационного центра по решению проблемы с вывозом украинского зерна. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

«Представители России, Украины и ООН начали работы по созданию совместного координационного центра», — рассказал глава турецкого Минобороны.

Акар также призвал все стороны продолжить сотрудничество в рамках зерновой сделки.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.