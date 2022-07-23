Турция выразила обеспокоенность из-за удара по порту Одессы

Министр обороны Турции Акар заявил, что действительно обеспокоен ударом по порту Одессы

Турция выразила обеспокоенность в связи с ракетным ударом по порту Одессы. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, передает Reuters.

По словам главы турецкого Минобороны, Москва уведомила Анкару, что не имеет никакого отношения к указанному удару по одесскому порту и тщательно изучает обстоятельства инцидента. «Тот факт, что подобный инцидент произошел сразу после того, как мы вчера договорились об отправке зерна, очень нас беспокоит», — заключил он.

Акар также призвал все стороны продолжить сотрудничество в рамках зерновой сделки.

Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что по украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар. Военкор уточнил, что украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю — в том числе через одесский порт.