Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция выразила обеспокоенность из-за удара по порту Одессы

Министр обороны Турции Акар заявил, что действительно обеспокоен ударом по порту Одессы

Фото: Virginia Mayo / Reuters

Турция выразила обеспокоенность в связи с ракетным ударом по порту Одессы. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, передает Reuters.

По словам главы турецкого Минобороны, Москва уведомила Анкару, что не имеет никакого отношения к указанному удару по одесскому порту и тщательно изучает обстоятельства инцидента. «Тот факт, что подобный инцидент произошел сразу после того, как мы вчера договорились об отправке зерна, очень нас беспокоит», — заключил он.

Акар также призвал все стороны продолжить сотрудничество в рамках зерновой сделки.

Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что по украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар. Военкор уточнил, что украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю — в том числе через одесский порт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Турция отреагировала на ракетный удар по порту Одессы
В сети поспорили о красоте известного столичного памятника архитектуры
Disney и Sony захотели вернуться в российский прокат
В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
В ВОЗ возникли разногласия по поводу объявления ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Турция выразила обеспокоенность из-за удара по порту Одессы
Голевой пас Акинфеева помог ЦСКА разгромить Сочи
В Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США
Эрдоган анонсировал вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время
Американский разведчик заявил о победе России над Западом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.