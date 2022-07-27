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Для китайского техногиганта построят здание-«облако»

Бюро Skidmore, Owings & Merrill построит для Alibaba штаб-квартиру в форме облака

Изображение: Skidmore, Owings & Merrill

Американское архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) показало проект штаб-квартиры для китайского техногиганта Alibaba. Из-за формы фасада здание будет вызывать ассоциацию с облаком, сообщает Dezeen.

Здание в 75 тысяч квадратных метров возведут в шанхайском районе Сюйхуэй. Оно будет состоять из объемных модулей на разных уровнях. Благодаря такой форме архитекторы сравнивают постройку с облаком. «Форма будет символизировать и выдающееся присутствие Alibaba в цифровой сфере, и меняющееся небо инноваций в технологической отрасли», — объяснил партнер бюро Скотт Дункан.

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Дизайнеры разработали для пространства гибкую структуру без колонн и многочисленных перегородок. Из помещений для переговоров можно будет выйти на террасы с видом на природу. Здание обеспечат естественной вентиляцией, интеллектуальной системой затенения и регулирования искусственного освещения. Штаб-квартира будет способствовать снижению уровня вредных выбросов в атмосферу — на крыше будут собирать дождевую воду, а для строительства выберут сталь, от которой остается не так много отходов, как от других материалов.

Ранее британская архитектурная студия Haptic и инжиниринговая компания Ramboll создали концепцию деревянного небоскреба, который подойдет для любого города мира. Проект получил название Regenerative High-Rise. В строительстве будут использовать клееный брус и железобетон.

Нина Ташевская
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