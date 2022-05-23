Создан небоскреб для любого города мира

Студия Haptic и компания Ramboll разработали проект здания для любого города мира

Британская архитектурная студия Haptic и инжиниринговая компания Ramboll создали концепцию деревянного небоскреба, который подойдет для любого города мира. Об этом сообщает Dezeen.

Проект получил название Regenerative High-Rise. В строительстве будут использовать клееный брус и железобетон. Конструкцию башни можно будет менять, перемещая модули в нужное место. Выбор древесины в качестве основного материала архитекторы объяснили стремлением уменьшить углеродный след и обеспечить качественную теплоизоляцию.

Авторы проекта не стали фокусироваться на конкретной концепции — постройка подойдет для жилья, офисов, развлекательных и производственных целей. «Мы разработали проект, чтобы раздвинуть границы в устойчивой, адаптируемой высотной архитектуре. Универсальная концепция дизайна позволяет ввести здание в эксплуатацию в любом городе мира», — пояснили архитекторы.

Ранее датские архитекторы из фирмы Schmidt Hammer Lassen показали проект жилого дома в швейцарском городе Винтертур. После завершения строительства постройка станет самым высоким в мире зданием с несущей конструкцией из дерева. Комплекс под названием Rocket&Tigerli планируют возвести на бывшей промышленной площадке, где располагался вагоностроительный завод.