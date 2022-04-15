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Датчане построят самое высокое в мире здание из дерева

Фирма Schmidt Hammer Lassen построит в Швейцарии самое высокое в мире здание из дерева

Изображение: Schmidt Hammer Lassen Architects

Датские архитекторы из фирмы Schmidt Hammer Lassen показали проект жилого дома в швейцарском городе Винтертур. После завершения строительства постройка станет самым высоким в мире зданием с несущей конструкцией из дерева, сообщает Dezeen.

Комплекс под названием Rocket&Tigerli планируют возвести на бывшей промышленной площадке, где располагался вагоностроительный завод. Он будет сделан из четырех составляющих разной высоты, одна из которых достигнет в высоту 100 метров. Строительство планируют завершить в 2026 году. В комплексе разместят квартиры, студенческие общежития, ресторан и торговые площади. Фасад зданий облицуют терракотовым кирпичом и плиткой.

Изображение: Schmidt Hammer Lassen Architects

Фирма разрабатывала проект совместно со швейцарской архитектурной студией Cometti Truffer Hodel. За разработку несущей конструкции отвечали строительная компания Implenia и швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH). Дизайн построек будет соответствовать зданиям, находящимся вокруг.

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Нина Ташевская
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