Датчане построят самое высокое в мире здание из дерева

Фирма Schmidt Hammer Lassen построит в Швейцарии самое высокое в мире здание из дерева

Датские архитекторы из фирмы Schmidt Hammer Lassen показали проект жилого дома в швейцарском городе Винтертур. После завершения строительства постройка станет самым высоким в мире зданием с несущей конструкцией из дерева, сообщает Dezeen.

Комплекс под названием Rocket&Tigerli планируют возвести на бывшей промышленной площадке, где располагался вагоностроительный завод. Он будет сделан из четырех составляющих разной высоты, одна из которых достигнет в высоту 100 метров. Строительство планируют завершить в 2026 году. В комплексе разместят квартиры, студенческие общежития, ресторан и торговые площади. Фасад зданий облицуют терракотовым кирпичом и плиткой.

Фирма разрабатывала проект совместно со швейцарской архитектурной студией Cometti Truffer Hodel. За разработку несущей конструкции отвечали строительная компания Implenia и швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH). Дизайн построек будет соответствовать зданиям, находящимся вокруг.

В феврале 2022 года архитектурное бюро Chybik + Kristof заявило, что к 2027 году построит в городе Острава самый высокий небоскреб в Чехии. Башня появится в центре города и достигнет в высоту 235 метров. Здание сделают в виде буквы «Х» с немного смещенной осью.