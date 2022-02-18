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В Чехии появится самый высокий небоскреб

Архитектурное бюро Chybik + Kristof построит в Остраве самый высокий небоскреб в Чехии

Изображение: Chybik + Kristof

Архитектурное бюро Chybik + Kristof построит в городе Острава самый высокий небоскреб в Чехии. Башня появится в центре города и достигнет в высоту 235 метров, сообщает Designboom.

Архитекторы начали работать над проектом в 2019 году. Они решили сделать здание в виде буквы «Х», немного сместив его ось. Фасад 56-этажного небоскреба сделают из стекла, из него откроется обширный вид на город. Внутри будут располагаться общественные пространства, офисы, гостиница, рестораны и бар. По данным сообщества Archinect, строительство начнется в 2023 году, работы завершат в 2027-м.

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1 мая

С помощью небоскреба архитекторы хотели показать изменения, произошедшие в Остраве в последние несколько десятилетий, — из шахтерского города он превратился в индустриальное место. Дизайн здания будет сочетаться с традиционной архитектурой города.

В ноябре в Нью-Йорке началось строительство небоскреба, который был спроектирован российским архитектурным бюро «Меганом». Здание высотой в 305 метров под названием 262 Fifth возведут в центре Манхэттена. Проект станет для компании первым, реализованным в США.

Татьяна Волкова
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