Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне нашли альтернативу летнему отдыху на курортах Крыма

«Ъ»: туроператоры сообщили о резком росте спроса на отдых в Краснодарском крае

Фото: Александр Котомин

Российские туристы нашли альтернативу летнему отдыху в Крыму на фоне закрытия ряда аэропортов южной и центральной части России, в том числе в Симферополе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из-за проблем с транспортной доступностью полуострова соотечественники стали чаще выбирать для отпуска курорты Краснодарского края. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в июле турпоток в регион оказался на 10 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам августа рост может достигнуть 20 процентов, добавил он. При этом в «Интуристе» информируют об увеличении количества бронирований туров в Сочи в июле–августе как минимум на 30 процентов.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Отмечается, что резкий скачок спроса на курорты Кубани способствовал увеличению загрузки местных отелей, что в свою очередь привело к росту средней стоимости отдыха. По данным сервиса Travelata.ru, средняя цена путевок в регион за последний год выросла на 46 процентов и достигла 83,4 тысячи рублей.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков предупредил россиян о многочасовых автомобильных пробках на дорогах в сторону Крыма и Кубани. Наибольшая загруженность наблюдается на подъезде к Геленджику, а также в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Китай отреагировал на призыв США к санкциям против Пекина за покупку нефти из РФ
В Польше забросали яйцами кортеж Качиньского
В словах Трампа о превращении США в СССР увидели долю правды
В Хельсинки отменили концерт Бутусова из-за выступлений в Крыму
Вернувшийся на родину российский игрок НХЛ высказался о призыве в армию
Звезда «Уральских пельменей» раскрыл правду о ляпах на сцене
Российская рецидивистка убила лопатой знакомую и спрятала тело на кладбище
Около половины россиян высказались против введения масочного режима
Эд Ширан установил новый рекорд на Spotify
Россиянам назвали город Испании с жильем дешевле 2 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.