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Россиян предупредили о многочасовых пробках по пути на южные курорты

ОСИГ: российские туристы стоят в многочасовых пробках по пути в Крым и Краснодарский край

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Из-за ремонтных работ российские туристы вынуждены стоять в многочасовых пробках по пути в Краснодарский край и Крым. Об этом предупредил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, передает РИА Новости.

По словам эксперта, в некоторых случаях время на дорогу до южных курортов увеличилось в полтора раза. Так, если раньше на путь уходило 17-18 часов, то сейчас это занимает как минимум сутки.

«Это проблема ежегодная, но в этом году она катастрофическая», — подчеркнул Волков. Он также отметил, что в 2022 году количество путешественников, решивших отправиться на юг на своем автомобиле, выросло на 30 процентов.

Волков добавил, что наибольшая загруженность наблюдается на подъезде к Геленджику, а также в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении.

Ранее в июле туристы попытались объехать автомобильную пробку в Краснодарском крае, однако не смогли этого сделать из-за мужчины с арматурой в руках. На размещенных в сети кадрах видно, как один из жителей станицы Анастасиевская не пропускает путешественников к морю через через населенный пункт, угрожая закидать их автомобиль камнями.

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Мария Гейн
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