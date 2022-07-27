Предъявлено обвинение еще одной участнице финансовой пирамиды Finiko

МВД России предъявило обвинение еще одной участнице финансовой пирамиды Finiko

МВД России предъявило обвинение еще одной участнице финансовой пирамиды Finiko, она задержана. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит «МВД Медиа».

«45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», — сообщила Волк.

Фигурантка руководила структурным подразделением преступного сообщества, действовавшим на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «директор сети». Женщина была объявлена в розыск в мае этого года. В июле она была задержана на территории Всеволожского района Ленинградской области.

По ходатайству следователя на часть ее имущества наложен арест. Сериковой вменяется руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества.

В конце июня было возбуждено еще одно уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении четырех руководителей и 18 участников финансовой пирамиды Finiko. Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России. Было возбуждено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество».