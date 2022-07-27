В Госдуме отреагировали на планы Бориса Джонсона стать новым генсеком НАТО

Белик: кандидатуру Джонсона на пост генсека НАТО должны поддержать все участники альянса

Для избрания на пост генерального секретаря НАТО кандидатуру ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона должны поддержать все страны-члены альянса, среди которых он далеко не приемлемая фигура. Так на планы экс-премьера отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, неудивительно, что западные страны будут искать «тепленькое местечко» такому «одиозному персонажу», как Борис Джонсон. Он является человеком, готовым транслировать русофобию в массы, добавил Белик.

Вопрос в том, какой репутацией обрастет НАТО, если к деятельности альянса приложит руку такой «беспринципный политик и любитель тайных вечеринок», как Джонсон, подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. Кандидатуру политика одобрили члены комитета Консервативной партии по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также экс-министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС) Дэвид Джонс.