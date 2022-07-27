Стало известно о планах Бориса Джонсона стать новым генсеком НАТО

The Telegraph: бывший премьер Британии Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. О планах политика занять этот пост стало известно газете The Telegraph.

Источники издания сообщили, что часть британских чиновников от Консервативной партии поддержали выдвижение Джонсона на должность генсека Североатлантического альянса. В частности, кандидатуру политика одобрили члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС) Дэвид Джонс.

The Telegraph пишет, что в Вашингтоне рассматривают Джонсона на этот пост из-за его антироссийской позиции, а также из-за недоверия США к представителям стран ЕС. При этом отмечается, что для возможного назначения экс-премьера генсеком необходимо единогласное решение членов блока, на которое он не может рассчитывать. Так, собеседники газеты предрекли, что президент Франции Эммануэль Макрон не поддержит его кандидатуру.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост премьер-министра Британии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

Нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга назначили в 2014-м сроком на пять лет. В 2019 году его полномочия продлили до октября 2022-го. На фоне конфликта вокруг Украины в марте было решено, что Столтенберг продолжит выполнять обязанности до 30 сентября 2023-го.