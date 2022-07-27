Названы лучшие районы Москвы для покупки жилья

Риелтор Гаджиев назвал лучшими по соотношению цена/качество районы на северо-западе Москвы

Лучшими по соотношению цены и качества жилья оказались районы на северо-западе Москвы. Выгодные локации для покупки квартир в столице назвал руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Денис Гаджиев, пишет «Москва Онлайн».

Кроме того, Северо-западный автономный округ, по словам эксперта, самый экологически чистый в городе. В нем также хорошо развита инфраструктура, транспортные узлы и социальные объекты. Другой благоприятной локацией для покупки квартир Гаджиев назвал Юго-западный АО. Расположенные там районы обладают прекрасной инфраструктурой, а также там находятся несколько лучших университетов страны.

При этом покупатели жилья проявляют активный интерес и к другим районам Москвы. «На сегодняшний день огромный товарооборот наблюдается в районе Некрасовки — там самое доступное жилье в Москве. Также можно отметить Нагатинскую, Коломенскую и северо-запад Москвы. Связано это с большими темпами строительства, которые ведутся в районе Тушино», — пояснил риелтор.

Ранее специалисты компании «Бон Тон» выяснили, что сильнее всего новостройки подорожали в московском районе Раменки, так как к концу первого полугодия 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке там выросла на 15,5 процента, до 569,8 тысячи рублей.