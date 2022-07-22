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Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

«Бон Тон»: квадратный метр в новостройках района Раменки подорожал на 15,5 процента

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

К концу первого полугодия 2022 года среди районов старой Москвы квартиры в новостройках больше всего подорожали в Раменках — стоимость квадратного метра выросла на 15,5 процента в сравнении с январем. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Бон Тон», сообщает РБК.

В Раменка стоимость «квадрата» достигла 569,8 тысячи рублей. Одним из районов с наиболее подорожавшими новостройками также назвали Покровское-Стрешнево, где средняя цена увеличилась на 15 процентов, до 370,2 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнул Останкинский район — динамика достигла 14,9 процента, а стоимость квадратного метра увеличилась до 370,5 тысячи рублей.

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Ниже в рейтинге расположился район Крюково, где квадратный метр в новостройках подорожал на 13,4 процента, до 228,2 тысячи рублей. Динамику в 12,8 процента зафиксировали в двух районах — Марфино и Москворечье-Сабурово — стоимость «квадрата» достигла 538 тысяч и 347,2 тысячи рублей соответственно.

Ранее аналитики ЦИАН пришли к выводу, что во втором квартале 2022 года сильнее всего квартиры в новостройках подешевели в Подольске и Люберцах. Средняя цена одного квадратного метра в массовом сегменте с апреля по июнь снизилась на 4,2 и 3,3 процента соответственно.

Нина Ташевская
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