Названы города Подмосковья с подешевевшими новостройками

ЦИАН: сильнее всего квартиры в новостройках подешевели в Подольске и Люберцах

Во втором квартале 2022 года сильнее всего квартиры в новостройках подешевели в Подольске и Люберцах. Города Подмосковья с наибольшим снижением цен на первичном рынке жилья раскрыли аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, в Подольске динамика оказалась самой ощутимой — средняя цена одного квадратного метра в массовом сегменте с апреля по июнь там снизилась на 4,2 процента, до 183,5 тысячи рублей. На втором месте оказались Люберцы — там стоимость «квадрата» уменьшилась на 3,3 процента, до 194 тысяч рублей. Третью строчку заняла Балашиха со снижением на 3 процента, до 195,3 тысячи рублей за квадратный метр.

В пятерку лидеров также вошли район Котельники (минус 2,9 процента, до 180,8 тысячи рублей) и Химки (минус 1,4 процента, до 154,1 тысячи рублей). При этом в целом по Московской области средняя цена «квадрата» изменилась незначительно — плюс один процент по сравнению с первым кварталом 2022 года, до 166,4 тысячи рублей.

Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина отметила, что снижение стоимости жилья в новостройках было характерно для ближайших к столице локаций. Специалист пояснила, что обычно в этих городах «квадрат» стоит дороже, чем в удаленных регионах, — роль сыграл эффект высокой базы.

«Значительный вклад в динамику средних цен вносит изменение структуры предложения. Так, в Балашихе в продажу во втором квартале этого года вышел новый корпус ЖК "Пехра" со средней ценой квадратного метра 118,7 тысячи рублей (при средней по городу 155,3 тысячи рублей). Аналогичная ситуация в Домодедово (новый корпус в ЖК "Прибрежный парк") и Котельниках (ЖК "Апартаменты на Ковровом")», — рассказала Лапшина.

Ранее специалисты компании Est-a-Tet назвали города Подмосковья с самыми дорогими новостройками во втором квартале 2022 года. Лидером рейтинга оказались Химки — «квадрат» на первичном рынке там в среднем стоит 188,5 тысячи рублей. Второе место занял Долгопрудный (186,1 тысячи рублей), а третье — Красногорск (184,7 тысячи рублей).