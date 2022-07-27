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Байден вылечился от коронавируса

Президент США Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Президент США Джо Байден вылечился от COVID-19: последний тест на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным, рассказал его лечащий врач. Цитату приводит Reuters.

Других подробностей о состоянии Байдена или его близких не сообщается.

О заражении политика стало известно на прошлой неделе, 21 июля. Как рассказал координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа, Байдену стало лучше уже через пару дней. «Вероятность осложнений у президента серьезно снижена, поскольку его иммунитет был укреплен. Он принимает противовирусные препараты», — рассказал Джа. Он указал на то, что Байден был вакцинирован, а сейчас получает лечение.

Ни у одного из 17 человек, с которыми президент находился в тесном контакте, пока не обнаружили коронавирус.

Виктория Кондратьева
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