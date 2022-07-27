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Госдеп анонсировал переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен анонсировал переговоры с Лавровым в ближайшие дни

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипломата в ходе брифинга в Госдепартаменте.

Глава американского внешнеполитического ведомства не уточнил, когда именно пройдут переговоры, заявив, что они будут проведены в ближайшие дни.

Блинкен уточнил, что в ходе разговора не будет обсуждать Украину. По его словам, речь будет идти о судьбе задержанных в России американцев и об экспорте украинского зерна.

Это будут первые переговоры Блинкена и Лаврова с начала российской спецоперации.

Ранее Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена принимать участие в съемке групповой фотографии министров на саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за его присутствия. «Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда», — заявил Лавров, уточнив, что на саммит его пригласила Индонезия.

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Марина Совина
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