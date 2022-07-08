Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США фотографироваться с ним

Глава МИД РФ Лавров заявил, что на саммите G20 он никого не приглашал фотографироваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена принимать участие в групповом фотографировании министров на саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за его присутствия. Слова глава российского МИД передает РИА Новости.

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда», — заявил Лавров, уточнив, что на саммит его пригласила Индонезия.

В пятницу, 8 июля, стало известно, что традиционная церемония фотографирования министров иностранных дел на встрече G20 была отменена из-за присутствия России и нежелания ряда представителей принимать в ней участие вместе с Лавровым.

Ранее сообщалось, что Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России на саммите в Индонезии. Глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями официальной Москвы.