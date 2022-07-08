Стало известно об отмене фотографирования глав МИД G20 из-за присутствия России

Kyodo заявило, что фотографирование глав МИД на саммите G20 отменили из-за присутствия РФ

Традиционная церемония фотографирования министров иностранных дел на саммите «Большой двадцатки» (G20) была отменена из-за присутствия России и нежелания ряда представителей принимать в ней участие вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом заявило агентство Kyodo.

Сообщалось, что совместная съемка министров во время встречи на индонезийском острове Бали «была отсрочена», но источники в дипломатических кругах указали, что в этот раз она не состоится.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии. Глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями официальной Москвы.

Отказ глав МИД G7 посетить торжественный ужин

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) отказались посетить торжественный ужин в рамках встречи G20 на Бали. Как сообщила глава индонезийского внешнеполитического ведомства Ретно Марсуди, принимающая сторона была заранее проинформирована об этом, ужин носил «неформальный и необязательный характер», передает агентство Antara.

Мы заранее получили уведомление от G7 и с понимаем относимся к их решению Ретно Марсуди глава МИД Индонезии

Глава МИД добавила, что Индонезия старается создать максимально комфортные условия для всех участников саммита. Она подчеркнула, что министры иностранных дел «Большой двадцатки» собрались для обсуждения глобальных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины.

Марсуди указала, что основное внимание на встрече будет сосредоточено на укреплении многостороннего подхода, а также обеспечении продовольственной безопасности. Она отметила, что последствия украинского кризиса ощущаются по всему миру, больше всех пострадали развивающиеся страны с низкими доходами.

Мы встречаемся с вами во время больших вызовов. Мир еще не оправился от пандемии. Но мы уже столкнулись с другим кризисом — войной на Украине. Последствия ощущаются по всему миру, в области продовольствия, энергетики и бюджетном пространстве Ретно Марсуди глава МИД Индонезии

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался присутствовать и не пришел на официальный ужин глав МИД стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) из-за вероятности присутствия на встрече его российского коллеги Сергея Лаврова.

7 июля представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в случае участия России в работе форума «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии доверие к этой организации и ее авторитету со стороны Еврокомиссии (ЕК) может быть потеряно. По ее словам, участие России в работе G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».

Реакция России на отказ министров G20 встречаться с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел ряд контактов во время ужина «Большой двадцатки» и даже не заметил отсутствия ряда министров, отказавшихся встречаться с ним. Таким образом она ответила на вопрос, встречался ли глава МИД с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Лавров в ходе ужина провел целый ряд двусторонних контактов и не заметил отсутствия как выясняется бойкотирующих Мария Захарова официальный представитель МИД России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram-канале заявил, что отказ главы МИД Японии Есимасы Хаяси посетить официальный ужин из-за присутствия Лаврова делает перспективу мирного договора между Москвой и Токио «бесконечно призрачной».

Подобный шаг не делает чести японскому министру. А перспективы мирного договора с Россией становятся бесконечно призрачными Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

По мнению сенатора, мудрые японцы рано или поздно подвергнут критике поступок своего министра. Он согласился со словами Марии Захаровой о том, что министр иностранных дел России даже не заметил отсутствие японского коллеги.

Участие Путина в саммите G20

28 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключил личное присутствие главы российского государства Владимира Путина на саммите G20. Тем не менее премьер допустил возможность удаленного присутствия президента России.

6 июля Москва предварительно уведомила Индонезию о намерении президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20. В МИД заявили, что формат участия Путина в саммите G20 подлежит уточнению из-за эпидобстановки в регионе и ситуации в мире.

В конце июня ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал остальных лидеров стран «Большой двадцатки» не бойкотировать саммит. Кроме того, он выразил сомнение в том, что президент России Владимир Путин посетит ноябрьский саммит. «Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам», — сказал Джонсон.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона не бойкотировать саммит G20 никак не повлияет на решение Кремля.

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