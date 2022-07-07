Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Японский глава МИД отказался ужинать с Лавровым

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси отказался от званного ужина министров G20 из-за Лаврова

Фото: Dawid Zuchowic / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался присутствовать и не пришел на официальный ужин глав МИД стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) из-за вероятности присутствия на встрече его российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News (KN).

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие главы [МИД Японии] будет неуместным», — говорится в публикации об отказе Хаяси ужинать в присутствии российского коллеги.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в случае участия России в работе форума «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии доверие к этой организации и ее авторитету со стороны Еврокомиссии (ЕК) может быть потеряно. По ее словам, участие России в работе G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Отставку Джонсона назвали позорнейшей в истории Британии
Столичный храм на Большой Ордынке загорелся из-за молнии
Бузова опубликовала фотографию топлес
Россияне бросились брать ипотеку на один тип жилья
Стало известно о дальнейшем распределении Федотова на корабль или подлодку
Популярная пляжная страна отложила выдачу виз россиянам из-за наплыва туристов
Власти обратились к москвичам из-за сильнейшего «залпового» ливня
Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителям
Зеленский оценил будущую политику Великобритании по Украине
Показано убранство за 7,6 миллиарда рублей дома на колесах известного актера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.