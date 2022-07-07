Японский глава МИД отказался ужинать с Лавровым

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси отказался от званного ужина министров G20 из-за Лаврова

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался присутствовать и не пришел на официальный ужин глав МИД стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) из-за вероятности присутствия на встрече его российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News (KN).

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие главы [МИД Японии] будет неуместным», — говорится в публикации об отказе Хаяси ужинать в присутствии российского коллеги.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в случае участия России в работе форума «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии доверие к этой организации и ее авторитету со стороны Еврокомиссии (ЕК) может быть потеряно. По ее словам, участие России в работе G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».