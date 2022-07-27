Врач посоветовал россиянам купаться молча

Отоларинголог Зайцев заявил, что разговоры во время купания могут привести к пневмонии

Во время купания в водоемах нужно стараться, чтобы вода не попала в дыхательные пути, поскольку это может быть опасно для организма, заявил отоларинголог Владимир Зайцев. О том, к каким последствиям могут привести разговоры во время плавания, он рассказал россиянам в беседе с News.ru.

Зайцев объяснил, что грязная вода может привести к воспалительным процессам в трахее, бронхах и легких: если организм с ними не справится, начнется пневмония. «Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией в стационар», — объяснил врач.

Обычно, отметил он, дыхательные пути защищены надгортанником. Чтобы вода не попадала туда, врач посоветовал купаться молча и не дышать ртом, поскольку в этих случаях надгортанник не закрывает трахею. «Если человек плывет, не разговаривая, то вряд ли что-то плохое с ним произойдет, максимум поперхнется водой или захлебнется, и вода попадет в желудок», — подчеркнул Зайцев.

При играх на воде он дал совет не заходить глубже, чем по грудь, чтобы полностью исключить риск попадания воды в глотку.

В особой группе риска, по словам врача, — дети и люди в состоянии алкогольного опьянения, потому что и те, и другие не следят за безопасностью на воде.

Ранее Зайцев предупредил об опасности воспаления мозга из-за перелетов. Он рассказал, что у некоторых людей во время перелетов из-за перепадов давления возникает аэроотит, который может перерасти в гнойный средний отит.