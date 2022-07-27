Российский хирург раскрыла последствия инъекций ботокса для организма

Хирург Ольга Ованесова: ботокс способствует застою лимфы в организме, увеличивая отеки

Российский хирург Ольга Ованесова раскрыла последствия инъекций ботокса для организма. Комментарий эксперта приводит 5-tv.ru.

По словам специалистки, данный препарат следует получать ограниченное количество раз и в небольшом количестве, учитывая оказываемое им действие. Так, он помогает избавиться от морщин, однако способствует застою жидкости в тканях. «Я не приверженец применения ботулотоксина в косметологии, поскольку он увеличивает отеки, блокирует лимфодренаж», — отметила собеседница издания.

Кроме того, указанное средство может привести к серьезной аллергической реакции, выраженной в виде анафилактического шока. «И это, соответственно, угроза жизни», — подчеркнула медик.

В мае пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал россиянам пластические операции, которые способны визуально состарить лицо. Врач добавил в подборку методики лифтинга верхней трети лица: броулифт, височную подтяжку и подтяжку лба. По его словам, после данных процедур брови могут оказаться расположены слишком высоко, что приводит к ухудшению внешнего вида.