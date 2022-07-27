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Минобороны заявило об уничтожении сотни ракет американской РСЗО HIMARS

МО РФ отчиталось об уничтожении более 100 ракет РСЗО HIMARS в Днепропетровской области

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Ударом Воздушно-космических сил (ВКС) России 24 июля по складу боеприпасов в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом в среду, 27 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что цель была поражена в районе населенного пункта Любимовка. В военном ведомстве также отчитались о ликвидации до 120 военнослужащих, которые охраняли объект. В их числе были иностранные наемники и технические специалисты.

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С начала проведения спецоперации уничтожены 358 зенитных ракетных комплексов и 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, добавили в Минобороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.

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Евгения Куликова
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