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Германия столкнется с нехваткой туалетной бумаги из-за дефицита газа

В ФРГ заявили о возможных проблемах с производством туалетной бумаги из-за дефицита газа

Фото: Shutterstock

Германия может столкнуться с нехваткой туалетной бумаги и упаковки для лекарств из-за дефицита газа. Об этом газете Zeit заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

«Бумага повсюду. На ней печатают газеты, для многих это должно быть очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, нужной для хранения и перевозки продуктов. Лекарства упаковывают в картонную коробку, в ней же лежит бумажная инструкция. Картон используется во многих средствах гигиены, например, в туалетной бумаге. (…) В условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными», — рассказал он.

По словам Шаллера, сокращение поставок газа из России приведет к сокращению производства. «Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал. Технология отточена, быстро ее не изменить», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ допускает возможность чрезвычайных ситуаций в отдельных регионах страны из-за дефицита газа грядущей зимой. Федеральный министр по особым поручениям и руководитель Федеральной канцелярии Вольфганг Шмидт созвал тайную встречу с участием глав земельных администраций, главной темой которой стал газовый кризис. Ожидается, что цены на газ вырастут в два или три раза. По мнению правительства, даже если ЧС не коснется всей территории страны, то она может затронуть отдельные федеральные земли.

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Виктория Кондратьева
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