В Хельсинки отменили концерт Бутусова из-за выступлений в Крыму

В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова из-за выступлений в Крыму

В Хельсинки отменили концерт российского исполнителя Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что причиной для отмены концерта стали выступления Бутусова в Крыму в 2017 и 2021 годах и его «прокремлевской позиции». Концерт должен был состояться 11 сентября в центре Kulttuuritalo.

«Сентябрьский концерт отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях», — рассказала финскому изданию Пяйви Рются, представитель компании Logomo, которая отвечает за организацию концертов в Kulttuuritalo. Она добавила, что о «прокремлевской позиции» артиста организаторы узнали недавно.

Мероприятие было запланировано в Хельсинки еще до пандемии и спецоперации на Украине. Продажа билетов приостановлена, их можно вернуть.

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