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Группе «Руки Вверх» запретили въезд в Эстонию

МИД Эстонии запретил въезд в страну российской группе «Руки вверх» на пять лет

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел Эстонии ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской поп-группы «Руки Вверх». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что действия России на Украине совершенно неприемлемы и являются угрозой безопасности Эстонии и Европы. Он добавил, что запрет на въезд участников группы в страну является правильным решением.

«Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх" является единственно правильным», — заявил Рейнсалу, подчеркнув, что Эстония непоколебимо поддерживает Украину.

Ранее Эстония запретила въезд в страну российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. Решение было связано с тем, что исполнители поддерживают спецоперацию России на Украине.

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Дениза Мацаева
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