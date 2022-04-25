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Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию

Эстония запретила певцам Филиппу Киркову и Полине Гагариной въезд в республику на пять лет

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной запретили въезд в Эстонию. Об этом сообщает газета Postimees.

Уточняется, что страна ввела пятилетний запрет на въезд этих исполнителей. Такое решение связано с тем, что Гагарина и Киркоров поддерживают спецоперацию России на Украине. При этом у обоих музыкантов в этом месяце были запланированы выступления в Таллине.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что «на войне все черно-белое». По ее словам, люди, оправдывающие действия России, находится на черной стороне.

В марте стало известно, что МИД Латвии внес в список нежелательных лиц более 25 российских деятелей сферы развлечений и культуры. Министерство решило запретить въезд на территорию страны артистам, участвовавшим в концерте-митинге в честь присоединения Крыма к России, который состоялся в «Лужниках» 18 марта.

В черный список, в частности, попали режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, исполнители Стас Михайлов, Тимати, Полина Гагарина и другие.

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Марина Погосян
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