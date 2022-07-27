Куртку побывавшего на Луне астронавта продали за 168 миллионов рублей
Куртку побывавшего на Луне американского астронавта Базза Олдрина продали за 2,77 миллиона долларов (приблизительно 168 миллионов рублей) на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, данный предмет летного костюма Олдрин носил, будучи пилотом командного модуля «Колумбия» во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году. В указанной одежде мужчина, который остается единственным живым членом экипажа, провел большую часть шестидневного путешествия, сменив ее на скафандр при высадке на спутник Земли.
Изделие было украшено флагом США и эмблемой NASA. В Sotheby's оно названо самым ценным американским космическим артефактом, когда-либо купленным на упомянутом аукционе. В свою очередь, куртка входит в список из 69 личных вещей, которые 92-летний астронавт решил выставить на продажу.
В мае сообщалось, что на аукционе Sotheby's впервые продана самая дорогая в мире частная коллекция. Речь идет о второй части собрания произведений искусства, которое принадлежало нью-йоркским миллиардерам Гарри и Линде Маклоу. Общая стоимость проданных предметов составила 922,2 миллиона долларов (60 миллиардов рублей).