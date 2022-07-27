Куртку побывавшего на Луне астронавта продали за 168 миллионов рублей

Куртку побывавшего на Луне астронавта Базза Олдрина продали за 168 миллионов рублей

Куртку побывавшего на Луне американского астронавта Базза Олдрина продали за 2,77 миллиона долларов (приблизительно 168 миллионов рублей) на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, данный предмет летного костюма Олдрин носил, будучи пилотом командного модуля «Колумбия» во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году. В указанной одежде мужчина, который остается единственным живым членом экипажа, провел большую часть шестидневного путешествия, сменив ее на скафандр при высадке на спутник Земли.

Изделие было украшено флагом США и эмблемой NASA. В Sotheby's оно названо самым ценным американским космическим артефактом, когда-либо купленным на упомянутом аукционе. В свою очередь, куртка входит в список из 69 личных вещей, которые 92-летний астронавт решил выставить на продажу.

В мае сообщалось, что на аукционе Sotheby's впервые продана самая дорогая в мире частная коллекция. Речь идет о второй части собрания произведений искусства, которое принадлежало нью-йоркским миллиардерам Гарри и Линде Маклоу. Общая стоимость проданных предметов составила 922,2 миллиона долларов (60 миллиардов рублей).