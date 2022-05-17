Впервые продана частная коллекция стоимостью 60 миллиардов рублей

На аукционе Sotheby's продали самую дорогую в мире частную коллекцию

На аукционе Sotheby's впервые продана самая дорогая в мире частная коллекция. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о второй части собрания произведений искусства, которое принадлежало нью-йоркским миллиардерам Гарри и Линде Маклоу. Отмечается, что общая стоимость проданных предметов составила 922,2 миллиона долларов (60 миллиардов рублей).

«Показательно, что главные лоты вчерашних торгов — абстракции Марка Ротко и Герхарда Рихтера, автопортрет Энди Уорхола — были проданы без превышения эстимейта, хотя все эти вещи прекрасные, то есть явного роста больше не происходит. Но абсолютные значения все равно впечатляют», — прокомментировал аукцион кандидат искусствоведения Сергей Уваров.

В ноябре 2021 года сообщалось о продаже аукционным домом Sotheby’s первой части коллекции искусства Гарри и Линды Маклоу, которая стала самой дорогой на тот момент и была продана за 676,1 миллиона долларов (44 миллиарда рублей). Дороже всего были проданы две работы, а именно картина американского абстракциониста Марка Ротко «Номер 7» и скульптура швейцарского художника Альберто Джакометти «Нос».