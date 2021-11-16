Самое дорогое в мире собрание искусства продали за 676 миллионов долларов

Аукционный дом Sotheby’s продал самую дорогую в мире коллекцию на торгах в Нью-Йорке

Аукционный дом Sotheby’s продал самую дорогую в мире коллекцию искусства за сотни миллионов долларов. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Сообщалось, что собрание принадлежало нью-йоркским миллиардерам Гарри и Линде Маклоу (Harry и Linda Macklowe). Торги состоялись 15 ноября в Нью-Йорке. Имена покупателей не раскрываются. Известно, что участники аукциона приобрели различные произведения искусства, среди которых картины, посуда, скульптуры и фотографии.

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Согласно материалу, в общей сложности коллекция ушла с молотка за 676,1 миллиона долларов (49 миллиардов рублей), что является абсолютным рекордом для единого собрания. Итоговая сумма превысила первоначальную оценку, которая варьировалась от 439,4 до 618,9 миллиона долларов.

Отмечается, что дороже всего были проданы две работы, а именно картина американского абстракциониста Марка Ротко «Номер 7» и скульптура швейцарского художника Альберто Джакометти «Нос». Их стоимость составила 82,5 и 78,4 миллиона долларов (5,9 и 5,6 миллиарда рублей) соответственно.

В апреле стало известно, что первые кроссовки Yeezy рэпера Канье Уэста продали на аукционе по самой высокой цене в истории. Прототип кроссовок Nike Air Yeezy 1, дизайн которых был разработан хип-хоп-исполнителем совместно с дизайнером Марком Смитом (Mark Smith) для марки Nike в 2007 году, выкупили за 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей).