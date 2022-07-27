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В Италии оценили возможность коллапса российской экономики

Доцент Университета Боккони Кавакла заявил, что России не грозит экономический коллапс

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла оценил возможность коллапса российской экономики. Его слова приводит турецкое издание Daily Sabah.

«Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу», — заявил Кавакла. Он указал на то, что Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, так как крупные экономики, в том числе Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к западным санкциям. «Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть еще больше помог ей», — добавил доцент.

Издание также отмечает, что у России есть огромный профицит счета текущих операций из-за запретов на импорт. Это ускорило дедолларизацию ее экономики и привело к укреплению рубля.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв назвал три основных шага, которые нужно сделать властям России для возобновления роста экономики. По его словам, для этого необходимо восстановление импорта, научно-технологическое развитие и повышение уровня жизни людей.

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Марина Совина
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