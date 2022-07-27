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Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве

«Инком-Недвижимость»: самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 25 тыс. руб. в месяц

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

В июле 2022 года самую дешевую квартиру в старой Москве можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Варианты с наименьшей стоимостью аренды раскрыли аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет «Интерфакс».

По словам специалистов, с указанным бюджетом можно снять однокомнатную квартиру с кухней площадью 10 квадратных метров. Жилье находится на седьмом этаже 12-этажки в 20 минутах от станции метро «Перово». Отмечается, что в квартире проведен косметический ремонт, есть необходимая мебель и техника, а заселиться в нее можно с детьми и домашними животными.

Второе место среди бюджетных лотов заняла однушка с кухней площадью шесть «квадратов» за 26 тысяч рублей в месяц. Объект расположен на шестом этаже девятиэтажки в 10 минутах пешком от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Соколиная гора». Внутри также есть вся необходимая мебель и техника.

На третьей строчке оказалась квартира за 27 тысяч рублей в месяц. Жилье расположено в 20 минутах пешком от станции метро «Коломенская», на 11 этаже 12-этажного дома. Площадь кухни в этой квартире — 9,5 квадратных метра. В описании указано, что внутри проведен косметический ремонт, присутствует бытовая техника и частично — мебель.

В топ-пять дешевых съемных вариантов также вошли квартира за 28 тысяч рублей в месяц в пяти минутах от станции метро «Новоясеневская» и жилье за 29 тысяч рублей в восьми минутах от станции метро «Бибирево».

В июне самый дешевый вариант для аренды в Москве нашли за 10 тысяч рублей в месяц. С таким бюджетом, по данным агентства Kobaladze Realty, можно было арендовать студию площадью 17 квадратных метров недалеко от станции метро «Коммунарка». Низкая стоимость лота обусловлена отсутствием ванны и ремонта.

Нина Ташевская
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