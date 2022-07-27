На Алтае пройдет фестиваль сыра

В Алтайском крае 30 июля пройдет гастрономический фестиваль «Как сыр в масле»

В селе Киприно Шелаболихинского района Алтайского края 30 июля пройдет первый сырный гастрономический фестиваль «Как сыр в масле». Об этом пишет «Интерфакс».

На мероприятии будут работать несколько площадок — так, на исторической локации гости фестиваля смогут узнать о развитии сыроделия в Шелаболихинском районе и познакомиться с историей сыродельного завода «Киприно». Также для посетителей проведут различные мастер-классы, дегустацию фермерской продукции и выставку сельхозтехники.

Для юных гостей фестиваля также предусмотрена развлекательная программа. Завершат праздник выступления творчерских коллективов Шелаболихинского района, Павловска и Барнаула, а также шоу барабанщиков.

Ранее в июле сообщалось о еще одном фестивале сыра — в Костромской области. Так, на мероприятии состоится сырная ярмарка, где представят свою продукцию более 50 предприятий из разных регионов страны. Кроме того, запланирована и деловая программа, где переработчики сыра обсудят актуальные вопросы развития отрасли.