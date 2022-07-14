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В российском регионе пройдет фестиваль сыра

В Костромской области пройдет фестиваль сыра

Фото: Shutterstock

В Костромской области проводится фестиваль сыра. Об этом сообщается на сайте региона.

«Центральное событие фестиваля – сырная ярмарка, где будут представлены различные сорта и виды сыра: твердые, рассольные, мягкие, плавленые, копченые, авторские и др. Продукцию привезут более 50 предприятий из разных регионов страны. Особое место на фестивале займут костромские производители», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля запланирована и деловая программа, где переработчики обсудят актуальные вопросы развития отрасли.

Для гостей и жителей региона фестиваль станет праздником вкуса. Костромские рестораторы проведут мастер-классы по гастрономической культуре, поделятся секретами приготовления блюд из сыра, а также приготовят угощения из полюбившегося всем продукта.

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Варвара Кошечкина
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