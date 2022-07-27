Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы направления Подмосковья с самыми дорогими частными домами

ЦИАН: самые дорогие дома в Подмосковье находятся на Рублевке и Новорижском шоссе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Самые дорогие частные дома находятся на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Направления Подмосковья с наибольшей стоимостью загородного жилья назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, в июле 2022 года средняя стоимость объектов на Рублевке находится на уровне 77,2 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняло Новорижское шоссе — там частные дома стоят в среднем 46,3 миллиона рублей. На третьей строчке оказалось Киевское направление, где загородное жилье можно купить в среднем за 37,8 миллиона рублей. В топ-пять также вошли Калужское шоссе (37,4 миллиона рублей) и Минское направление (34,8 миллиона рублей).

При этом средняя стоимость частного дома в Подмосковье, по оценкам ЦИАН, в июле 2022 года достигла 32,2 миллиона рублей. Аналитики отметили, что в последние четыре месяца цены на рынке загородной недвижимости практически не растут из-за уменьшения спроса на фоне сокращения доходов населения.

«Число просмотров объявлений и звонков по ним свидетельствуют о том, что активность потенциальных покупателей сейчас ниже, чем в прошлом году, на 35-40 процентов. А значит, стимулов к увеличению цен на рынке нет», — пояснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.

Ранее стало известно, что большинство россиян (82 процента) мечтают о собственном загородном доме. Аналитики определили, что 68 процентов из них не владеют загородной недвижимостью; 9 процентов не хотели бы приобретать подобные объекты, столько же россиян пока не приняли окончательное решение.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Китай отреагировал на призыв США к санкциям против Пекина за покупку нефти из РФ
Россияне нашли альтернативу летнему отдыху на курортах Крыма
Россиянам покажут рекламу отечественных товаров на госденьги
Россиянам назвали самые необычные услуги на любимом курорте богачей
Раскрыты подробности отношений 17-летней россиянки с подозреваемым в ее убийстве
Тренера детской спортшколы в России задержали по подозрению в педофилии
Мужчина за бесценок купил на барахолке картину знаменитого художника
Итальянский покупатель «Газпрома» сообщил о сокращении поставок
МЧС экстренно предупредило о ливне с грозой в Москве
В Москве выявили максимальное с февраля число заражений коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.