Названы направления Подмосковья с самыми дорогими частными домами

ЦИАН: самые дорогие дома в Подмосковье находятся на Рублевке и Новорижском шоссе

Самые дорогие частные дома находятся на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Направления Подмосковья с наибольшей стоимостью загородного жилья назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, в июле 2022 года средняя стоимость объектов на Рублевке находится на уровне 77,2 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняло Новорижское шоссе — там частные дома стоят в среднем 46,3 миллиона рублей. На третьей строчке оказалось Киевское направление, где загородное жилье можно купить в среднем за 37,8 миллиона рублей. В топ-пять также вошли Калужское шоссе (37,4 миллиона рублей) и Минское направление (34,8 миллиона рублей).

При этом средняя стоимость частного дома в Подмосковье, по оценкам ЦИАН, в июле 2022 года достигла 32,2 миллиона рублей. Аналитики отметили, что в последние четыре месяца цены на рынке загородной недвижимости практически не растут из-за уменьшения спроса на фоне сокращения доходов населения.

«Число просмотров объявлений и звонков по ним свидетельствуют о том, что активность потенциальных покупателей сейчас ниже, чем в прошлом году, на 35-40 процентов. А значит, стимулов к увеличению цен на рынке нет», — пояснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.

Ранее стало известно, что большинство россиян (82 процента) мечтают о собственном загородном доме. Аналитики определили, что 68 процентов из них не владеют загородной недвижимостью; 9 процентов не хотели бы приобретать подобные объекты, столько же россиян пока не приняли окончательное решение.