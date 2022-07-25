Определена доля мечтающих о загородном доме россиян

РБК: более 80 процентов россиян мечтают о собственном загородном доме

Доля россиян, которые мечтают приобрести собственный загородный дом, оценивается в 82 процента. Об этом говорится в исследовании Почта Банка, сообщает РБК.

В опросе приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов страны. Аналитики определили, что 68 процентов из них не владеют загородной недвижимостью; 9 процентов не хотели бы приобретать подобные объекты, столько же россиян пока не приняли окончательное решение.

Что касается источников средств на покупку загородного жилья, то 71 процент респондентов планируют взять кредит, 15 процентов опрошенных потратят накопления, а 14 процентов пока не решили. Около 40 процентов россиян готовы отдать до трех миллионов рублей, 29 процентов — от трех до пяти миллионов. Больше 10 миллионов готовы потратить два процента респондентов.

Ранее в Москве вырос спрос на загородную недвижимость. По итогам мая москвичи стали интересоваться загородными объектами на 3,1 процента чаще, чем в апреле. Такая недвижимость оказалась единственным сегментом рынка, где количество запросов от потенциальных покупателей увеличилось.