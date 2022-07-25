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Определена доля мечтающих о загородном доме россиян

РБК: более 80 процентов россиян мечтают о собственном загородном доме

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Доля россиян, которые мечтают приобрести собственный загородный дом, оценивается в 82 процента. Об этом говорится в исследовании Почта Банка, сообщает РБК.

В опросе приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов страны. Аналитики определили, что 68 процентов из них не владеют загородной недвижимостью; 9 процентов не хотели бы приобретать подобные объекты, столько же россиян пока не приняли окончательное решение.

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Что касается источников средств на покупку загородного жилья, то 71 процент респондентов планируют взять кредит, 15 процентов опрошенных потратят накопления, а 14 процентов пока не решили. Около 40 процентов россиян готовы отдать до трех миллионов рублей, 29 процентов — от трех до пяти миллионов. Больше 10 миллионов готовы потратить два процента респондентов.

Ранее в Москве вырос спрос на загородную недвижимость. По итогам мая москвичи стали интересоваться загородными объектами на 3,1 процента чаще, чем в апреле. Такая недвижимость оказалась единственным сегментом рынка, где количество запросов от потенциальных покупателей увеличилось.

Нина Ташевская
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