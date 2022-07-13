Москвичи бросились покупать один вид недвижимости

Kobaladze realty: спрос на загородное жилье в Москве вырос на 3,1 процента

В Москве вырос спрос на загородную недвижимость. О том, что жители столицы бросились покупать один вид жилья, сообщает «Квадратный метр» со ссылкой на исследование агентства Kobaladze realty.

По итогам мая москвичи стали интересоваться загородными объектами на 3,1 процента чаще, чем в апреле. Такая недвижимость оказалась единственным сегментом рынка, где количество запросов от потенциальных покупателей увеличилось. Спрос на жилье за пять месяцев 2022 года упал более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Интерес ко вторичной недвижимости сократился на 0,65 процента, к первичной — на 0,25 процента.

При этом жилье стало менее доступно. За год средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы выросла на 18,2 процента и составила 325,9 тысячи рублей. На вторичном рынке показатель увеличился на 16,6 процента, до 377,1 тысячи рублей, а «квадрат» в частных домах подорожал на 25,9 процента, до 50,3 миллиона рублей.

В июне были раскрыты регионы, в которых упали цены на частные дома. Наиболее сильно в период с апреля по июнь стоимость такого жилья уменьшилась в Крыму и Ульяновской области. Сейчас дом в России обойдется в среднем за 5,5 миллиона рублей.