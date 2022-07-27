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В России впервые с апреля выявили более 9 тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 9027 случаев коронавируса за сутки

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за последние сутки выявили 9027 случаев заражения коронавирусом. Такие показатели впервые были зафиксированы в стране с апреля. Об этом сообщается в среду, 27 июля, на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число инфицированных в России достигло 18 554 036. Днем ранее в стране зафиксировали 6183 случая.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (3673), в Петербурге (946) и Московской области (596). Меньше всего — на Чукотке, Ненецком автономном округе, в Республике Тыве (по 1 случаю).

По данным оперштаба, за прошлые сутки в России госпитализировали 1628 человек. Кроме того, в связи с выздоровлением выписали 5115 пациентов.

За прошедшие 24 часа в стране выявили 36 летальных исходов. За все время пандемии в российских регионах скончались 382 272 человека.

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Анна Щербакова
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