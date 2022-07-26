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В России выявили 6183 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 6183 случаев коронавируса за сутки

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за последние сутки выявили 6183 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 545 009. Об этом во вторник, 26 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 25 июля, в стране зафиксировали 6571 новый случай.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (2037), в Петербурге (794) и Московской области (256). Меньше всего — в Ингушетии, Туве и Магаданской области (по 1 случаю).

За прошедшие 24 часа число госпитализаций в России составило 1664. За этот же период 5422 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За сутки скончались 47 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в стране скончались 382 236 человек.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. По его словам, чтобы убедиться — простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест.

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Евгения Куликова
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