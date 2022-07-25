В России выявили 6571 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 6571 случая коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 6571 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 538 826. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 7523. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (2133), в Петербурге (788) и Подмосковье (473). Меньше всего — на Чукотке (1 случай), в Ингушетии и Северной Осетии (по 2 случая).

За прошедшие 24 часа число госпитализаций в России составило 759. За этот же период 4234 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

За сутки в России выявили 34 летальных исхода. За все время пандемии в стране скончались 382 189 человек.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов допустил окончание пандемии COVID-19 из-за подвида омикрона «кентавр».