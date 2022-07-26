Назван способ отличить новый штамм коронавируса от простуды

Вирусолог Альтштейн: отличить простуду от коронавируса можно только с помощью теста

Самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. Чтобы убедиться — простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как отличить простуду от коронавируса?

В России за последние сутки выявили 6 571 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 538 826. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Коронавирус остается таким, что человек сам не может отличить его от обычной простуды Анатолий Альтштейн вирусолог

«Если у вас идет простудное заболевание, вам нужно обратиться туда, где сделают анализ разной степени реакции или антигенный тест, который сейчас делают за минуты. Тогда все станет ясно. Какого-то клинического признака, который четко отличит коронавирусную инфекцию от другой инфекции — такого нет», — напомнил Альтштейн.

Единственная возможность отличить — это обследоваться, а точнее, сдать тест Анатолий Альтштейн вирусолог

Новые штаммы

Вирусолог также отметил, что новые штаммы коронавирусной инфекции протекают большей частью легко, однако небольшой процент летальности остается.

«Скорее всего, у активного человека коронавирусная инфекция будет протекать большей частью легко. Однако человек должен помнить, что в семье могут быть пожилые родственники или хронические больные, которые получат эту инфекцию. А это будет плохо. Поэтому очень желательно сразу провериться и не думать, что это простуда», — заявил профессор.

0,5 процента летальность от новых штаммов

Анатолий Альтштейн убежден, что в России началась новая волна коронавируса, пик которой произойдет к осени. «По опыту стран, которые были охвачены волной вируса BA.5 (вариант омикрона), он достаточно заразный. В некоторых странах он дает даже выше заболеваемость, чем от BA.1 (исходный вариант омикрона). Сейчас волна идет по всему миру, где-то она уже даже пошла на спад. Можно определить, что в России приблизительно месяц нарастание будет подниматься до пика», — заключил вирусолог.

Где-то к концу августа мы будем иметь этот пик, а дальше будет снижение. Но чтобы помочь и ускорить снижение — нужно вакцинироваться Анатолий Альтштейн вирусолог

23 июля сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России рекордно вырос — показатель поднялся до 1,42 впервые с 1 февраля. Коэффициент держится выше единицы уже десять дней подряд. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.