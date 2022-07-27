В подмосковном детском саду из-за обвала штукатурки пострадали три ребенка

В подмосковном Видном три ребенка пострадали из-за обрушения штукатурки в детском саду

Три ребенка пострадали в детском саду в подмосковном Видном. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб в среду, 27 июля, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, на детей обрушилась штукатурка.

Одного пострадавшего с ушибом голени отправили на рентген, а еще двоих после осмотра медики отпустили домой с родителями. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в июле стало известно, что в частном детском саду Москвы на 3-й Хорошевской улице отравились 27 детей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 238 Уголовного Кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).