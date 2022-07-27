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В Ясиноватой под украинским обстрелом погиб гражданский

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели мужчины под украинским обстрелом в Ясиноватой

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Один гражданский погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным командования, обстрел начался днем в среду, 27 июля. Под огонь попали как минимум три человека, один мужчина погиб и еще двое жителей пострадали.

«Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении штаба.

Накануне стало известно, что под украинский обстрел попала клиническая психиатрическая больница Донецка. Власти утверждали, что есть пострадавшие и разрушения.

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Алевтина Запольская
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