Блогерша купила свадебное платье на AliExpress и удивилась его виду

Блогерша Монтгомери купила свадебное платье на AliExpress, назвав его самым милым на свете

Блогерша Брукс Монтгомери купила свадебное платье на AliExpress и удивилась его виду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила проверить, как в действительности будет смотреться наряд стоимостью 60 фунтов (приблизительно четыре тысячи рублей), украшенный цветочной аппликацией и бусинами. На размещенных кадрах юзерша предстала в данном изделии с пышной юбкой длиной до колена, V-образным вырезом и рукавами-фонариками.

«Я просто влюбилась в него. 10 из 10», — заявила Монтгомери, назвав платье самым милым на свете. Она заверила, что приобретенный ею по низкой цене предмет гардероба можно надеть для празднования помолвки или свадьбы.

Зрители согласились с блогершей, отметив, что также готовы заказать себе подобный наряд. «Хочу такое же платье!», «Я поражена его качеством», «Оно нужно мне на бракосочетание, которое состоится через месяц!» — прокомментировали они.

Ранее в июле сообщалось, что невеста Надия из США купила свадебное платье за 3000 фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) и возненавидела его во время примерки. Девушка рассказала, что наряд для нее изготавливали на заказ. При этом, когда клиентке показали предварительный вариант изделия, она оказалась недовольна, но подумала, что сможет внести в него корректировки. Однако итоговая версия данного предмета гардероба, по словам блогерши, окончательно ее расстроила.