Фермеры в Нидерландах начали блокировать магистрали и сбрасывать навоз на шоссе

Фермеры в Нидерландах возобновили протесты в ответ на ограничение выбросов азота

Фермеры в Нидерландах возобновили протесты против планов правительства ограничить выбросы азота, сбрасывая навоз и мусор на шоссе и устраивая пожары вдоль дорог. Об этом сообщает Associated Press.

Дорожные власти сообщили, что несколько магистралей в центральных и восточных Нидерландах были полностью или частично перекрыты из-за блокад протестующих, пожарные службы поспешили расчистить дороги от скопления машин.

Демонстрации начались после того, как назначенный правительством посредник — Йохан Ремкес — разослал фермерским организациям приглашения обсудить с правящей коалицией способы сокращения выбросов азота. Некоторые фермеры тут же отвергли назначение Ремкеса независимым посредником, поскольку он является членом правоцентристской партии премьер-министра Марка Рютте. Фермеры недовольны планами правительства по ограничению выбросов оксида азота и аммиака, которые, по их словам, угрожают разрушить их сельскохозяйственный образ жизни и вредят бизнесу.

В конце июня нидерландские фермеры также устроили протест. Они привели к зданию парламента коров, угрожая убить животных, если закон вступит в силу.

Нидерланды являются вторым крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Правительство страны ставит перед собой цель сократить выбросы азота на 95 процентов в некоторых провинциях, чтобы соответствовать требованиям Европейского союза.