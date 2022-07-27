В Северной Осетии начали благоустраивать экотропы

В нацпарке «Алания» в Северной Осетии начато благоустройство экотроп

Волонтеры из разных регионов России начали благоустройство экологических троп на территории национального парка Северной Осетии «Алания». Об этом сообщает ТАСС.

«Неравнодушные к вопросу сохранения окружающей природы шесть волонтеров из Хабаровска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии приехали в национальный парк для его благоустройства. Волонтерский лагерь организован Фондом Потанина в рамках Школы фонда. Это ежегодное событие, в котором принимают участие победители стипендиального конкурса», — рассказала заместитель директора нацпарка Альбина Газдарова.

По ее словам, до 29 июля планируется расчистить и убрать самые популярные и посещаемые экологические тропы национального парка. Так, будут благоустроены маршруты, ведущие в водопадам Байради, Галдоридон, Гавизед и на ледник Караугом.

Кроме того, волонтеры помогут в строительстве кордона и примут участие в просветительских викторинах и лекциях по экологии, которые организуют сотрудники нацпарка.