Набравший 100 миллионов подписчиков Эд Ширан установил новый рекорд на Spotify

31-летний английский певец Эд Ширан установил новый рекорд на музыкальном стриминговом сервисе Spotify, набрав 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщает NME c ссылкой на соцсети артиста.

В настоящее время исполнитель является самым прослушиваемым музыкантом на платформе по числу подписчиков, опережая Ариану Гранде (81,64 миллиона), Билли Айлиш (66,18 миллиона), Дрейка (65,40 миллиона) и Джастина Бибера (63,49 миллиона). В честь этого события сервис прислал певцу памятную футболку.

В марте 2020 года звезда также установил рекорд на стриминговой платформе, набрав 50 миллионов подписчиков.

В начале этого года Spotify назвал The Weeknd самым популярным музыкантом месяца. Исполнитель обогнал находившегося на первой строчке Бибера и установил рекорд по прослушиваниям на платформе. После выхода нового альбома Dawn FM артист набрал более 85 миллионов слушателей в месяц. До этого Бибер был лидером почти год.

