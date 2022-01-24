Стриминговый сервис Spotify назвал самого популярного музыканта месяца. Об этом сообщает NME.

Исполнитель The Weeknd обогнал находившегося на первой строчке Джастина Бибера и установил рекорд по прослушиваниям на платформе. После выхода нового альбома Dawn FM артист набрал более 85 миллионов слушателей в месяц. До этого Бибер был лидером почти год.

Пятый студийный релиз The Weeknd Dawn FM был выпущен 7 января и стал продолжением его альбома 2020 года After Hours.. Музыкант намекнул, что новая работа может оказаться частью трилогии. Фанаты предположили, что «Dawn FM» — это вторая часть, а третий альбом в настоящее время находится в стадии разработки.

В декабре The Weeknd был объявлен главным артистом 2021 года по версии ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Отмечалось, что его альбом After Hours побил рекорд по числу предварительных скачиваний на Apple Music, а вошедший в него трек Blinding Lights вошел в 20-ку самых популярных песен всех времен в сервисе Shazam.