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Элджей задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей

У рэпера Элджея накопились долги на 1,4 миллиона рублей

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщает KP.RU.

За последний год у музыканта накопились долги на 1,1 миллиона рублей. Недавно к этой сумме добавились неоплаченные страховые взносы ИП «Узенюк», которые составили еще 210 тысяч. Всего долг достиг почти 1,4 миллиона рублей.

Отмечается, что исполнителю могут начислить пени за каждый день просрочки, запретить выезжать из страны, заморозить банковские счета и даже арестовать имущество.

Ранее стало известно, что Элджей отсудил более 700 тысяч рублей за отмененные в мае 2021 года концерты. Хип-хоп-артист требовал у башкирской компании «Рок арт медиа» 8,7 миллиона рублей, однако в итоге получил только неустойку за просроченный аванс в размере 702 тысяч. Весной компания анонсировала шоу Элджея в Екатеринбурге, Уфе и Перми, но мероприятия не состоялись, так как организаторы продали билеты, но не заплатили исполнителю.

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Евгений Шульгин
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