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Элджей отсудил более 700 тысяч рублей за отмененные концерты

Рэпер Элджей отсудил у компании «Рок арт медиа» 702 тысячи рублей за отмену шоу в мае

Фото: @sayonaraboy

Музыкант Элджей отсудил более 700 тысяч рублей за отмененные в мае концерты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хип-хоп-артист требовал у башкирской компании «Рок арт медиа» 8,7 миллиона рублей, однако в итоге получил только неустойку за просроченный аванс в размере 702 тысяч. Весной компания анонсировала шоу Элджея в Екатеринбурге, Уфе и Перми, но мероприятия не состоялись, так как организаторы продали билеты, но не заплатили исполнителю.

В пятницу, 3 декабря, Зюзинский суд Москвы признал Элджея виновным по административной статье о пропаганде наркотиков и приговорил рэпера к штрафу в 100 тысяч рублей. В песнях музыканта эксперты обнаружили информацию о запрещенных веществах. Инициатором проверки Элджея стала Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной.

В августе издание «Время Н» сообщало, что нижегородские родители разместили письмо в соцсетях с просьбой отменить концерт Элджея на фестивале «Столица закатов». В своем обращении они заявили, что исполнитель пропагандирует наркотики и алкоголь, а также попросили «оградить нашу молодежь от ложных идеалов, демонстрируемых в общественном пространстве».

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Марина Погосян
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