Итальянский покупатель «Газпрома» сообщил о сокращении поставок

Компания Eni сообщила об уведомлении «Газпрома» о сокращении поставок 27 июля

«Газпром» уведомил своего покупателя в Италии, концерн Eni, что 27 июля сократит объемы поставок до примерно 27 миллионов кубометров, что ниже ежедневной прокачки примерно в 34 миллиона кубометров в последние дни, говорится в сообщении европейского предприятия.

«Eni продолжит информировать о возможных значительных изменениях в объема поставок, о которых ей сообщит "Газпром"», — уточняется в публикации.

«Газпром» ранее 27 июля сообщил, что сокращает прокачку по трубопроводу «Северный поток» до 20 процентов от проектной мощности. Поставки не превысят 33 миллионов кубометров в сутки по сравнению с проектными 167 миллионами кубометров.

Компания сокращает объемы прокачки с середины июня, утверждая, что решение обусловлено техническими проблемами.